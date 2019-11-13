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14 ноября • обновлено в 01:53
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"Что происходит?" Скандальное интервью Коломойского вызвало переполох на западе

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Интервью украинского бизнесмена Игоря Коломойского американскому изданию The New York Times, где он призвал помириться с Россией, вызвало переполох на Западе.

О международной реакции на слова Коломойского рассказал в эфире ObozTV украинский дипломат, экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

"Такие заявления имеют вес, поскольку Игорь Валерьевич Коломойский был вовлечен в избирательный процесс президента Зеленского и до сих пор имеет какое-то влияние и в самой партии "Слуга народа", и в Офисе президента. Я получил много звонков из-за границы. Заявления Коломойского вызвали большой резонанс. Некоторые послы звонили, конгрессмены, спрашивали, что происходит, что это за заявления", – рассказал Телиженко.

"Послы, которые звонили, дали понять, что это очень негативно. Этот человек сам по себе токсичен и может сделать токсичным правительство Украины, ведь он имеет в официальных кругах кое-какое влияние", – отметил он.

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По словам дипломата, он заверил западных коллег, что "это заявление было эмоциональным, и на будущее у нас будут нормальные адекватные отношения как с Западом, так и с РФ".

На вопрос, должен ли МИД Украины официально отреагировать на скандальное заявление бизнесмена, Телиженко ответил: "Я думаю, нет. Это личное мнение Коломойского. Он влиятельный в Украине бизнесмен, но не является официальным лицом. Если МИД выйдет с подобным заявлением, то это будет подтверждением того, что Коломойский имеет официальное влияние на президента. Потому ни в коем случае реагировать официально нельзя".

"Что происходит?" Скандальное интервью Коломойского вызвало переполох на западе

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Автор
Павел Заяц Павел Заяц
Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
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