"Что происходит?" Скандальное интервью Коломойского вызвало переполох на западе

Интервью украинского бизнесмена Игоря Коломойского американскому изданию The New York Times, где он призвал помириться с Россией, вызвало переполох на Западе.
О международной реакции на слова Коломойского рассказал в эфире ObozTV украинский дипломат, экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.
"Такие заявления имеют вес, поскольку Игорь Валерьевич Коломойский был вовлечен в избирательный процесс президента Зеленского и до сих пор имеет какое-то влияние и в самой партии "Слуга народа", и в Офисе президента. Я получил много звонков из-за границы. Заявления Коломойского вызвали большой резонанс. Некоторые послы звонили, конгрессмены, спрашивали, что происходит, что это за заявления", – рассказал Телиженко.
"Послы, которые звонили, дали понять, что это очень негативно. Этот человек сам по себе токсичен и может сделать токсичным правительство Украины, ведь он имеет в официальных кругах кое-какое влияние", – отметил он.
По словам дипломата, он заверил западных коллег, что "это заявление было эмоциональным, и на будущее у нас будут нормальные адекватные отношения как с Западом, так и с РФ".
На вопрос, должен ли МИД Украины официально отреагировать на скандальное заявление бизнесмена, Телиженко ответил: "Я думаю, нет. Это личное мнение Коломойского. Он влиятельный в Украине бизнесмен, но не является официальным лицом. Если МИД выйдет с подобным заявлением, то это будет подтверждением того, что Коломойский имеет официальное влияние на президента. Потому ни в коем случае реагировать официально нельзя".
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Бизнесмен Игорь Коломойский, в частности, заявил американским СМИ, что НАТО не сможет совладать с армией РФ и российские танки будут в Польше.
Кроме того, он призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на Востоке, "быстро уйдут в прошлое".
Также миллиардер призвал Украину отказаться от помощи МВФ и предложил заменить ее кредитами от России.
В свою очередь, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине не нужны деньги от России.
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