Если отбросить троллинг самого Зеленского, Тищенко и Ермака, нескрываемую обиду на президента за свое увольнение, описание с картинками критической ситуации в экономике (что, в принципе , и так известно) в сухом остатке получим фактическое подтверждение информации о "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" и дополнительные детали.

А именно: по версии Богдана, с американской стороны ею руководил лично госсекретарь США Помпео. И после "слива" лично звонил Зеленскому, а уже спустя всего час! в Кривой Рог к нему прилетел его заместитель, курирующий Украину для того, чтобы сказать то, чего не смог Помпео по телефону. Но, учитывая, что Зеленский не говорил с ним с глазу на глаз (Богдан акцентировал, что Зеленский в принципе никого не принимает без присутствия Ермака) улетел ни с чем. А уже на следующий день, по его мнению, вдогонку США последовал "плевок в спину" - решение КСУ по главе НАБУ Сытника.

Т.е. в результате опасения Зеленского за срыв перемирия, почему он и решил перенести спецоперацию на несколько дней, и последовавшего "звонка из ОП" "той стороне", мы имеем тотальное недоверие со стороны не только США, но и коллективного Запада, который предоставлял нашим спецслужбам развединформауию не только по войне с РФ , но и по другим вопросам. Еще одно последствие - приостановка до декабря сотрудничества с МВФ, что в реалиях "дыры" в бюджете в 300 млрд грн, возможном недоборе в бюджет около 100 млрд грн по итогам года грозит уже после выборов (если они состоятся)" обвалом" гривны и резкого падения экономики.

Но самое интересное – это намёк на то, что "звонок той стороне" был зафиксирован и обязательно всплывёт! Также практически напрямую Богдан обвинял именно Ермака в предательстве и работе на ГУР МО РФ.

Подтвердятся ли намёки Богдана о фиксации возможного "слива" из ОП информации о спецоперации СБУ и ЦРУ - главный вопрос, который может иметь катастрофические последствия не только для взаимоотношений Украины с США - нашим главным партнёром в противостоянии российской агрессии на Донбассе , но и для Зеленского, не говоря уже о Ермаке.

Логично предположить, что информация может быть не обнародована вообще, в случае, если Зеленский воспримет сигналы от Богдана/Коломойского? и уволит Ермака, либо... может "всплыть" еще ДО местных выборов, что спровоцирует скандал и подорвет и без того относительно невысокие шансы "Слуг" на местных выборах.

Как говорится, to be continued!

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