Нардепы без образования, Раду откроет экс-регионал: интересные факты о новом парламенте

Новая Верховная Рада по-настоящему уникальна. И не только тем, что впервые в истории Украины в новом парламенте, вероятно, будет создана монокоалиция.

Интересен новый созыв еще и одиозным кандидатом, набравшим всего 200 голосов, или несколькими нардепами, которые окончили только школу. А также тамадой с большим опытом ведения свадебных церемоний.

Чем удивит парламент украинцев и о каких интересных фактах стоит узнать – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В 9-м созыве парламента будут народные депутаты, которые не имеют высшего образования;

Самому старому народному избраннику, будущему нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлию Иоффе – 78, самому молодому – представителю "Слуги народа" Святославу Юрашу – 23 года;

В новую Верховную Раду не попадут известные парламентарии: Надежда Савченко, Олег Ляшко, Сергей Пашинский и другие. Зато будет много представителей шоу-бизнеса;

Также в этом созыве каждым пятым народным депутатом станет женщина.

Депутаты без образования

Так, с профессионально-техническим образованием в Верховной Раде окажется 36-летний мажоритарщик Алексей Леонов, победивший в округе №130 в Одесской области. Общее среднее образование имеют 32-летний Антон Поляков, победивший в округе №206, что на Черниговщине; 45-летний Юрий Мисягин (округ №28, Днепропетровская область) и 37-летний Максим Зуев (округ №207, Черниговская область).

Еще двое победителей-мажоритарщиков – Александр Куницкий (округ №169, Харьковская область) и Татьяна Грищенко (округ №66, Житомирская область), с профессионально-техническим и средним специальным образованием соответственно.

По правде говоря, в нынешнем созыве таких народных депутатов также хватало. К примеру, народный депутат Михаил Гаврилюк за плечами имел всего 10 лет школы. Его коллега, нардеп от “Народного фронта” Игорь Бриченко, окончил школу и ПТУ. Без высшего образования парламентарии Сергей Высоцкий, Юрий Тимошенко, Игорь Мосийчук, Владимир Парасюк, Вадим Рабинович и другие.

Самый старший – бывший регионал, самый младший – слуга народа

Согласно статье 82 Конституции Украины, заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту нардеп. Им является представитель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юлий Иоффе– ему 78 лет.

Юлий Иоффе ЛБ

Известно, что оппозиционер являлся нардепом всех созывов Рады, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). Он был членом КПСС, "Трудовой Украины" Сергея Тигипко, "Республиканской партии Украины" и Партии регионов.

При этом самому молодому будущему нардепу, представителю “Слуги народа” Святославу Юрашу, всего 23 года.

Он родился 16 февраля 1996 во Львове. Учился в Варшавском университете (Польша) и Калькуттском университете (Индия) на факультетах международных отношений. Был активным участником Революции Достоинства. Основатель Международного центра Майдана и медиаресурса EuromaidanPR.

Святослав Юраш

Между этими народными депутатами – 55 лет разницы.

Парламент с фотографами и комиками

Одним из самых известных комиков в новой Раде будет Юрий Корявченков (по кличке "Юзик"). Он выиграл в своем мажоритарном округе №33 в Кривом Роге. По предварительным данным, за него отдали голоса более 42 тысяч человек. Он набрал рекордные 60,9% поддержки криворожан.

Юрий Корявченков

На этом список комиков в будущем парламенте не заканчивается. В Соломенском районе Киева на мажоритарном округе победил еще один кандидат от “Слуги” – Роман Грищук, который является директором ООО "МХ шоу". Именно эта компания продюсирует известное многим украинцам шоу “Мамахохотала”.

Проходит в парламент и профессиональный ведущий Александр Скичко. Ему 27 лет и он побеждает в Черкасской области (округ №197). Скичко известен как ведущий корпоративов и разного рода шоу.

Настоящим "открытием" внеочередных парламентских выборов стал Сергей Штепа из Запорожской области. Он победил генерального директора “МоторСіч” Вячеслава Богуслаева, набрав 43,6% голосов. Интерес к этой ситуации добавляет тот факт, что Сергею 29 лет, он свадебный фотограф.

Сергей Штепа

По информации местных СМИ, за час своей работы он берет 1300 гривен. В недавнем интервью Штепа уже заявил, что будет заниматься вопросами транспорта или культуры.

Народным депутатом станет и известный борец Жан Беленюк. Он заходит в парламент с 10 строчки списка партии “Слуга народа”. Ему 28 лет, является заслуженным мастером спорта Украины, серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионом мира и Европы.

Жан Беленюк

Без Пашинского, Савченко и прочих

Нынешний состав парламента существенно обновится. В 9-м созыве не будет мастодонтов украинской политики, сидевших в Раде годами. “Пролетают” мимо парламента и многие одиозные нардепы прошлого созыва.

Проиграл предвыборную кампанию народный депутат от “Народного фронта” Сергей Пашинский. Не помогла ему активная кампания на 64-м округе (Коростень) – где практически на каждом углу располагались борды с его изображением.

Агитация Сергея Пашинского

Не попадает в парламент и Владимир Литвин. Народный депутат нескольких созывов, экс-спикер Верховной Рады и экс-глава Администрации президента проиграл выборы на 65-м округе (Житомирская область) журналисту телеканала Espreso Дмитрию Костюку из партии “Слуга народа”.

Проходят мимо парламента и такие народные депутаты, как Олег Ляшко, Сергей Каплин, Егор Соболев, Борислав Розенблат, Игорь Мосийчук, Иван Винник, Михаил и Дмитрий Добкины.

Существенно ослаблены и националисты. Не будет в парламенте Андрея Билецкого и Дмитрия Яроша. Партия “Свобода” так и не смогла набрать 5% голосов, но все же получит государственное финансирование.

Проиграли по мажоритарным округам кандидаты Евгений Червоненко, Владимир Прокопив, Надежда Савченко, Елена Бондаренко, Иван Балога, Максим Бурбак, Игорь Кононенко, а также нардепы из группы “еврооптимистов” Сергей Лещенко и Светлана Залищук. К слову, после такого разгромного результата Надежда Савченко публично сожгла свою агитационную продукцию.

Надежда Савченко сжигает свою агитацию

Из нынешнего созыва парламента свои места сохранят скандальный нардеп-кнопкодав Антон Яценко (он набрал рекордные 50 тысяч голосов), член команды Леонида Черновецкого Олесь Довгий, владелец сети “Эпицентр” Александр Герега, миллиардер и глава фракции “Оппозиционного блока” Вадим Новинский, скандальный нардеп от “Народного фронта” Андрей Иванчук, а также представитель партии “Наш Край” Сергей Шахов. Проходит в парламент и ближайший бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, глава Волынского областного совета Игорь Палица.

Интересная ситуация на этих выборах получилась и с семейством одного из кандидатов в президенты Украины Александра Шевченко. Он планировал попасть в парламент по 83-му округу (Ивано-Франковск), но в последний момент снял свою кандидатуру в пользу помощника, который баллотировался от "Слуги народа".

В результате кампания не удалась, и помощник Андрей Сторожук проиграл округ кандидату от "Свободы" Оксане Савчук. Брат Шевченко Виктор баллотировался в парламент по 85-му округу, но тоже проиграл гонку кандидату Эдуарду Прощуку от партии "Слуга народа". Третий брат Шевченко Андрей шел в Раду по 88-му округу, где проиграл действующему народному избраннику от "Народного фронта" Андрею Иванчуку.

Каждый пятый нардеп – женщина

Существенно изменится и гендерный баланс в парламенте. По предварительной информации, в Верховную Раду проходят 87 женщин. Это примерно 20% от общего числа народных избранников. В нынешнем же созыве парламента работали 53 женщины, что составляло 13% от общего числа нардепов.

Лидером в вопросе гендерного баланса является “Слуга народа”. От политической силы заходят 53 женщины. От партии “Голос” – 9, “Европейской солидарности” – 10, “Батьківщини” и “Оппозиционной платформы – За жизнь” – по 5 женщин.

Распределение мест в парламенте

Благодаря системе гендерной квоты, партии “Голос” и “Европейская солидарность” могут получить дополнительные средства из бюджета. Кто и сколько денег получит, а также почему будут финансировать партии Анатолия Шария и Олега Ляшко – можете прочитать здесь.

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