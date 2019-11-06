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6 ноября • обновлено в 15:13
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Интересная история от Милованова

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Интересную историю рассказал министр экономики Тимофей Милованов о полигоне "Широкий лан".

Оказывается, министерство экономики совместно с Мировым банком реализует проект съемки из космоса всех украинских земель, составления карты согласно действующему кадастру. Это необходимо для выявления "черных" схем обработки государственной земли, чтобы было понятно, легально или нелегально они используются. Так вот, провели съемку земель полигона министерства обороны "Широкий лан" и обнаружили, что 30% земли полигона используется под сельское хозяйство. Кто-то там работает, снимает урожай.

А я вспомнил, что там уже были проверки военной прокуратуры в 2015-м году, тоже насчет нелегальных фермеров, которые работают на закрытой территории и не платят налогов.

Будет интересно, когда будут опубликованы все данные по проекту - минобороны один из крупнейших землевладельцев в Украине, но далеко не один. Всего свыше 10 миллионов сельскохозяйственных земель под контролем государства - это по разным оценкам от 20 до 30% всего объема земель сельхозназначения, и как они используются различными ведомствами будет объективно установлено, уверен министр экономики.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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