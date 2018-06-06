Интенсивно "орать": экс-регионалка решила тренировать украинцев

Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко объявила о проведении своего нового тренинга "Побеждай и убеждай", который уже высмеяли пользователи сети.

"Лена Бондаренко анонсировала очередной свой тренинг "орательного искусства" в Киеве. И ведь безо всякой боязни рвётся "просвещать" Киев прямо с московского рейса практически!", - пишет в своем Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

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Тренинги запланированы на 5 и 6 июля.

Комментаторы иронизируют над планами экс-регионалки.

"Половина собравшихся туда, думает, что там научат оральном искусству", "Нужно туда Ницой направить. Для диалога", "Зачем так много слов? Написала бы просто - "Учу врать и манипулировать", "Сходить что ли, испортить праздник?", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Бондаренко в эфире российского телевидения заявила, что Украина находится на грани полной политической изоляции и экономического упадка.