"Интеграция с ЕС и усиление армии": в партии Порошенко назвали приоритеты на 2020 год

Главные приоритеты фракции "Европейская солидарность" на 2020 год – это защита национальных интересов и территориальной целостности, интеграция Украины с Европейским Союзом и отстаивание реформ с позиции конструктивной оппозиции.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в комментарии изданию "НВ".

"Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран – членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии", – отметила парламентарий.

"Второе – сохранить созданные нашей командой реформы, в том числе в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции", – подчеркнула она.

Партия "Европейская солидарность"

Еще один важный приоритет, отметила Геращенко – это "быть эффективной оппозицией, которая контролирует действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах".

Геращенко отметила, что для "Европейской солидарности" важно сохранить и приумножить доверие избирателей.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинский.

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