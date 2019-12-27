Главная Новости
27 декабря • обновлено в 14:34
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Интеграция с ЕС и усиление армии": в партии Порошенко назвали приоритеты на 2020 год

503
Читать материал на украинском

Главные приоритеты фракции "Европейская солидарность" на 2020 год – это защита национальных интересов и территориальной целостности, интеграция Украины с Европейским Союзом и отстаивание реформ с позиции конструктивной оппозиции.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в комментарии изданию "НВ".

"Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран – членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии", – отметила парламентарий.

"Второе – сохранить созданные нашей командой реформы, в том числе в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции", – подчеркнула она.

Партия "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность"

Новости
Выборы глав ОТО: партия Порошенко стала второй среди политических сил

Еще один важный приоритет, отметила Геращенко – это "быть эффективной оппозицией, которая контролирует действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах".

Геращенко отметила, что для "Европейской солидарности" важно сохранить и приумножить доверие избирателей.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинский.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги