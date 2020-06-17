Инсульт у Порошенко-старшего случился после известия о возможном аресте сына – источник в офисе "ЕС"

Инсульт у Порошенко-старшего, в результате которого он умер, произошел после того, как он узнал о возможном аресте сына. Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственного источника в офисе "Европейской Солидарности".

Как сообщает источник, отец Петра Порошенко Алексей Иванович умер в результате инсульта, который случился у него 15 июня после того, как он узнал, что сына вызывают в суд для избрания меры пресечения и прокуратура требует ареста пятого президента.

Нам также стало известно, что 11 июня семья Порошенко отметила день рождения Алексея Ивановича, и ничто не предвещало трагедии. Несмотря на почтенный возраст и определенные проблемы со здоровьем, Порошенко-старший чувствовал себя хорошо.

Петр Порошенко узнал об инсульте отца во время допроса в Апелляционном суде Киева, где он именно давал показания по делу о государственной измене Януковича. Фотографам удалось зафиксировать тот момент, когда в перерыве судебного заседания Порошенко телефону сообщили страшную новость.

К сожалению, врачам не удалось спасти Алексея Ивановича, и в ночь на 16 июня он умер.