Институт советников президента разрушен, у Ермака их в пять раз больше, – КИУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем президент Владимир Зеленский.

Как сообщил в Facebook Комитет избирателей Украины, это свидетельствует о том, что институт советников президента фактически разрушен.

Так, у Ермака есть 20 советников, а у Зеленского – только 4.

Советниками президента являются Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко и Михаил Радуцкий. Все они работают на внештатной основе.

Советниками Ермака являются: на штатной основе – Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов; на внештатной основе – Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривная, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов, Алексей Арестович.

Информация о проведении заседаний группы советников президента Украины отсутствует, что может свидетельствовать, что они ни разу не собирались.

"Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса – это нонсенс. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента", – прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.