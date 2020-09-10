Инспекцию "ДНР" позиций ВСУ временно отменили
Назначенная совместная инспекция ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области сегодня, 10 сентября, не состоится.
Как сообщают источники OBOZREVATEL в Офисе президента Украины, данная "инспекция" не переносится, а временно отменяется.
Обновлено. Позже информацию об этом официально подтвердили.
"Представители террористических организаций "ДНР", "ЛНР" сидели в составе ЦСКК еще с 2014 года. Их участие в переговорах определено Минскими договоренностями. и сейчас они находятся в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы. Украина не проводит диалога с террористами, поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. Ведь за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором", – отметили в ОПУ.
Источник добавил, что сейчас в ОПУ ищут "грамотных юридических решений", чтобы закончить войну и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним, что в среду, 9 сентября, на срочном заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы, Донецкая область.
При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что решение провести инспекцию позиций ВСУ у н.п. Шумы на Донбассе было принято на переговорах ТКГ из "доброй воли Украины" в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными.
Позже в Офисе президента поясняли, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Донбассе 6 сентября в результате вражеских обстрелов и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения. Позже один из раненых Героев также умер.
8 сентября президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на срыв перемирия на Донбассе российскими террористами.
Позже стало известно, что ТКГ по Донбассу срочно собралась на заседание из-за обострения.