Если у нас, то и у них, – Кравчук выступил с предложением осмотреть позиции "Л/ДНР"

Инспекция позиций на Донбассе должна быть двусторонней, поскольку российские наемники около 50 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он напомнил, что Украина отказалась от совместного инспектирования с боевиками у н.п. Шумы из-за нарушения договоренностей другой стороной.

По его словам, украинская сторона заявила, что нужно сначала "отработать механизмы".

Первый украинский президент отметил, что не знает, будет ли новая попытка инспектирования, но она может состояться лишь на условии проверки позиций не только ВСУ, но и "Л/ДНР".

"Я не знаю, как решит, как мы решим, это не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае – то, что будет, чтобы оно [инспектирование] не было односторонним. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же Минские договоренности, которые, как они говорят, нарушаем мы", – сказал политик.

Кравчук уточнил, что Украина согласилась на одноразовую инспекцию, но она сорвалась. После этого украинская сторона в ТКГ "поставила вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не один раз".

"И конечно, я подчеркиваю, что если будет принято решение любого характера, то они будут касаться обеих сторон – и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне. В целом, политика – это движение навстречу, а не одностороннее", – добавил глава делегации ТКГ.

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