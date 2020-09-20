Если у нас, то и у них, – Кравчук выступил с предложением осмотреть позиции "Л/ДНР"

Инспекция позиций на Донбассе должна быть двусторонней, поскольку российские наемники около 50 раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он напомнил, что Украина отказалась от совместного инспектирования с боевиками у н.п. Шумы из-за нарушения договоренностей другой стороной.
По его словам, украинская сторона заявила, что нужно сначала "отработать механизмы".
Первый украинский президент отметил, что не знает, будет ли новая попытка инспектирования, но она может состояться лишь на условии проверки позиций не только ВСУ, но и "Л/ДНР".
"Я не знаю, как решит, как мы решим, это не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае – то, что будет, чтобы оно [инспектирование] не было односторонним. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же Минские договоренности, которые, как они говорят, нарушаем мы", – сказал политик.
Кравчук уточнил, что Украина согласилась на одноразовую инспекцию, но она сорвалась. После этого украинская сторона в ТКГ "поставила вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не один раз".
"И конечно, я подчеркиваю, что если будет принято решение любого характера, то они будут касаться обеих сторон – и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне. В целом, политика – это движение навстречу, а не одностороннее", – добавил глава делегации ТКГ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября состоялось экстренное заседание ТКГ, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ совместно с представителями сторон конфликта на Донбассе, включая террористов "ДНР".
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Отметим, что никаких нарушений условий перемирия со стороны Украины на этом участке фронта не было. Этот факт подтвердила и ОБСЕ.
Впрочем назначенная совместная инспекция в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоялась.
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции и выдвижении новых неприемлемых требований.
Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.