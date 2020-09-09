ОПУ об инспекции с боевиками: юридически – это ОБСЕ, но в сопровождении представителей сторон
Юридически инспекцию позиций ВСУ около населенного пункта Шумы на Донбассе, утвержденную на заседании ТКГ 9 сентября, будет проводить посредник – ОБСЕ, – а не стороны конфликта.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины на официальном сайте. Однако, как уточняется в тексте, представители организации будут проводить проверку "в сопровождении представителей сторон".
Украина согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.
"С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон", – сказано в сообщении.
В Офисе президента подчеркнули, что ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной.
"Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей – ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "больших" дипломатов", – написала пресс-служба.
Она добавила, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, двусторонний российско-украинскую механизм, был создан во исполнение Минского протокола в сентябре 2014 года.
В ОП отметили, что Россия вышла из СЦКК. По словам пресс-службы, каждый "нормальный человек" понимает, с какой целью это было сделано.
"Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного – еще одного аргумента в пользу правоты Украины. В очередной раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно", – сказано в тексте.
Офис президента подчеркнул, что ключевым приоритетом для Украины является сохранение жизней защитников и гражданских лиц на Донбассе, а также осудил политические манипуляции на эту тему.
Как писал OBOZREVATEL:
На Донбассе 6 сентября в результате вражеских обстрелов и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения. Позже один из раненых Героев также умер.
Кроме того, волонтер Ирина Каптур сообщила, что на Донбассе дотла сгорели шесть позиций ВСУ. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.
9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы вместе с представителями координатора от ОБСЕ.
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушлин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".