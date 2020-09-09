У Зеленского объяснили решение ТКГ по совместной инспекции Украины и боевиков

Юридически инспекцию позиций ВСУ около населенного пункта Шумы на Донбассе, утвержденную на заседании ТКГ 9 сентября, будет проводить посредник – ОБСЕ, – а не стороны конфликта.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины на официальном сайте. Однако, как уточняется в тексте, представители организации будут проводить проверку "в сопровождении представителей сторон".

Украина согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.

"С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон", – сказано в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной.

"Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей – ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "больших" дипломатов", – написала пресс-служба.

Она добавила, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, двусторонний российско-украинскую механизм, был создан во исполнение Минского протокола в сентябре 2014 года.

В ОП отметили, что Россия вышла из СЦКК. По словам пресс-службы, каждый "нормальный человек" понимает, с какой целью это было сделано.

"Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного – еще одного аргумента в пользу правоты Украины. В очередной раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно", – сказано в тексте.

Офис президента подчеркнул, что ключевым приоритетом для Украины является сохранение жизней защитников и гражданских лиц на Донбассе, а также осудил политические манипуляции на эту тему.

Как писал OBOZREVATEL:

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