Иностранцам закрыли въезд в Украину: в Кабмине объяснили, что делать с билетами

С 28 августа в Украине вступили в силу ограничения пересечения границы для граждан других стран – некоторым фактически запретили въезд.

Иностранцам, которые уже успели приобрести билеты на эту дату, посоветовали смириться с ситуацией. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Относительно иностранцев, которые приобрели билеты на 28 августа в Украину – к сожалению, это форс-мажор и нам надо с этим смириться", – сказал он.

По словам чиновника, пандемия коронавируса вообще стала причиной разрушения многих планов как для государства, так и для каждого отдельного человека.

"Но это необходимое условие (ограничение въезда. – Ред.), которое мы должны обеспечить, чтобы сохранить здоровье не только сограждан, но и людей, которые прилетают в Украину", – подчеркнул Немчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров Украины закрыл из 29 августа и до конца сентября въезд в страну иностранцам, кроме тех, кто имеет документы на проживание, и ряда других категорий.

Однако вскоре, по решению правительства, эту дату перенесли и в 00:00 28 августа закрыли въезд в Украину иностранцам в связи с эпидемиологической ситуацией.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов объяснил, что закрыть въезд в Украину для некоторых категорий иностранных граждан на день раньше было решено, в частности, чтобы не допустить нарушения законодательства на границе.

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