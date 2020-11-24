Инфекционист – о необходимости госпитализации Зеленского в "Феофанию": это не VIP-история

Украинский врач-инфекционист, профессор и доктор медицинских наук Ольга Голубовская считает, что основания для госпитализации президента Владимира Зеленского в больницу "Феофания" были.

В эфире телеканала "Наш" 24 ноября она отметила, что эта тема политизирована (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Голубовская ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, что это не VIP-история и госпитализация действительно нужна была.

"Президент Украины, как и любой другой человек, имеет право на оказание медицинской помощи. Я бы не сказала, что не было показаний к госпитализации. Не нужно опускаться до обсуждения того, кто и чью койку занял", – отметила врач.

На замечание о том, что "Феофания" не является инфекционной больницей, Голубовская подчеркнула, что сейчас такие все медицинские учреждения, поэтому их перепрофилируют под лечение больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский вылечился от коронавируса и 23 ноября уже вышел на работу в Офис президента после того, как был госпитализирован в "Феофанию".

Также 23 ноября тест главы ОП Андрея Ермака показал негативный результат.