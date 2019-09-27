"Инфантильные долбо*бы": скандал со "слугой народа" получил продолжение

Парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании поднимет вопрос о недопустимости оскорбительных и нецензурных заявлений в адрес избирателей.

Об этом в эфире ObozTV заявил нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, комментируя скандал со своим однопартийцем Максимом Бужанским, обозвавшим жителей Днепра "инфантильными долбо*бами".

"Абсолютно недопустимое поведение. Это недопустимо для любого депутата, не только Бужанского. У нас в понедельник будет заседание фракции, я думаю, что мы будем поднимать вопрос, что люди должны во-первых уважать граждан, во-вторых делать какие-то выводы. Такие вещи – это неуважение и к себе, и к фракции, к гражданам, избирателям и всем", – отметил Безгин.

Нардеп анонсировал "предметный жесткий разговор с руководством" относительно поведения своего коллеги.

"Мы взрослые люди, поэтому нам никто не проговаривал, что мы должны не употреблять нецензурную лексику и так далее. Естественно, таких правил никто не выписывал. Но поскольку мы сейчас имеем такой прецедент, то нельзя его оставлять без внимания", – подчеркнул он.

По его словам, "как минимум, Бужанский должен был бы публично извиниться перед людьми, которых он оскорбил".

"Я по диагонали читал всю историю... Слышал, что украдены люки, его просили что-то сделать или помочь. На мой взгляд, это не совсем предмет обсуждения с народным депутатом. Все-таки народные депутаты – это про законотворчество. Но чисто по-человечески он мог бы прокоммуницировать с людьми, которые реально за это ответственны. Тем более, он человек эмоциональный и экспрессивный. Думаю, он там мог бы помочь добиться какого-то результата", – отметил Безгин.

На вопрос, возможны ли санкции фракции против Бужанского, нардеп ответил: "Насколько я знаю, уже есть коллеги, которые этого требуют. Они требуют предметного разговора и извинений перед гражданами, которых оскорбили".

Максим Бужанский

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский попал в громкий скандал после посещения одной из школ в Днепре. Он насчитал на территории школы 20 открытых канализационных люков и обозвал "инфантильными долбо*бами" родителей школьников. По мнению нардепа, родители в данной ситуации должны сами скинуться на новые люки.

Позже депутат признал, что "перегнул с эпитетами", и назвал родителей школьников просто "инфантилами".

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