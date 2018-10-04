''Индонезия для нас близка'': Порошенко призвал помочь пострадавшим от катаклизмов

Президент Петр Порошенко призвал Кабинет Министров немедленно организовать гуманитарную помощь Индонезии, пострадавшей в результате мощного землетрясения.

"В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибло более 1400 человек. Индонезия для нас очень близка, несмотря на расстояние. Украинская помощь продуктами питания, лекарствами может спасти жизнь. Это позиция настоящего друга и партнера. И мы всегда отзываемся на подобные мероприятия", - заявил Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, Индонезия всегда голосовала за поддержку украинских резолюций в ООН. Он напомнил, что в августе 2016 посещал страну с визитом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в центральной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Вскоре за ним последовало цунами, высота волн которого составила 1,5-2 м. 1 октября остров всколыхнуло новое мощное землетрясение магнитудой 5,1.

По данным сейсмологов, выброс энергии на Сулавеси оказался примерно в 200 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в японском городе Хиросима. 2 октября стало известно, что количество жертв в результате катастрофы превысило 1300 человек.

На следующий день после мощного землетрясения в Индонезии проснулся вулкан Сопутан, выбросив столб пепла высотою в 4 километра.