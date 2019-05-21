Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак

Из четырех знаков, которые были замечены во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, один является по-настоящему настораживающим.

Об этом OBOZREVATEL рассказала астролог Эфа Форина. Тот факт, что во время зачитывания списка почетных гостей Зеленский стоял у закрытой двери, переминаясь с ноги на ногу, она назвала "недоработкой протокола". Кроме того, имела места "внутренняя нерешительность".

"Мы видели, что он очень нервничал, и это не удивительно. Ведь теперь ему надо стараться соответствовать не тому образу, который все видели на экране, а реальной роли президента", - добавила астролог.

Владимир Зеленский на церемонии инаугурации Пресс-служба президента Украины

Тот факт, что к присяге Зеленского привели две женщины – глава ЦИК и глава Конституционного суда – Эфа Форина расценила как позитивный знак. "Давайте не забывать, что Владимир Зеленский – еврей, а для евреев мама – это хороший знак. Я бы расценивала это как двойной знак покровительства".

Тот факт, что печать президента, которую Зеленский взял в руки, оказалась перевернутой, астролог интерпретировала так: "С его приходом у нас меняется всё. Его инаугурационная речь была полна призывов. Начиналась она с пересказа того, что ему сказал ребенок – "все мы президенты". И уже со вчерашнего дня я вижу, как на людях отпечаталась эта фраза. Президент у нас один, каждый не может быть президентом. Всё стало с ног на голову".

И, наконец, тот факт, что удостоверение президента упало, Эфа Форина расценила как самый плохой знак. "Когда он говорил: "Я прошу, чтобы у вас в кабинетах не висело мое фото", летит удостоверение – я вижу в этом знак, и он не очень хороший. Здесь мы видим двойственность. Либо он всё сметет на своем пути и выстроит ту концепцию, с которой он пришел, либо ему не дадут это сделать".

"Этот знак самый настораживающий. Он говорит о том, что есть силы, которые могут пойти на всё, чтобы его остановить, вплоть до физического устранения", - резюмировала астролог.

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