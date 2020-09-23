"Инаугурация" Лукашенко не означает признание его легитимным президентом, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси.

При этом глава ведомства уточнил, что Украина поддерживает белорусский народ, но не вмешивается в дела страны, написал он в Twitter.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – сказано в заявлении министра.

Twitter Дмитрия Кулебы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Беларуси состоялась тайная инаугурация незаконно избранного президента Александра Лукашенко. Церемония проводилась во Дворце независимости без анонса и телетрансляции.

В свою очередь в Министерстве юстиции Беларуси заявили, что "инаугурация" Лукашенко "была законной", а обеспечение прямой трансляции церемонии или приглашение иностранных дипломатов не является обязательным.

Напомним, выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа. Их результаты – под вопросом и не признаны ЕС и Украиной. По данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста.