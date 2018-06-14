"Иначе - рабство!" Москаль предложил Украине поступить, как Путин

Вернуть Донбасс можно только силовым способом, но для этого нужно, чтобы украинская армия стала сильнее.

Об этом заявил в интервью OBOZREVATEL председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.По его словам, для этого понадобятся еще годы.

"Единственный путь - поступить так, как поступил Путин. Отбить захваченные территории военным путем. Другого пути я не вижу, но для этого еще нужны годы, чтобы наша армия стала сильнее, с более современным оснащением. Объявляйте военное положение, мобилизацию... Или пан, или будем жить в рабстве, как и живем сегодня!" - отметил Москаль.

По его словам, всю Украину Россия захватывать не пойдет.

"Им вся Украина не нужна. Какие там планы - не знает ни "ЛНР", ни "ДНР". Координируется это все штабом, который в центре Ростова-на-Дону находится", - подытожил Москаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России возникла проблема с хлынувшими с Донбасса беженцами.