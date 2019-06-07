Импичмент президенту Украины: как это будет

Верховная Рада проголосовала законопроект о временных следственных комиссиях, в котором содержится и норма, позволяющая полноценно завершить процедуру импичмента президенту Украины. Ранее налицо была правовая коллизия. В чем суть документа — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В парламенте проголосовали закон о временных следственных комиссиях. Там также регулируется вопрос импичмента президенту;

Сейчас нормы об отставке президента прописаны в законодательстве, но из-за правовой коллизии объявить импичмент практически невозможно;

Если Конституционный суд отменит досрочные выборы, президенту Владимиру Зеленскому придется работать с нынешним парламентом до конца октября 2019 года.

Что приняли нардепы?

Закон о следственных комиссиях важен тем, что это один из фундаментальных документов, который усилит парламентский контроль и регулирует вопрос создания ВСК.

Справка. Специальная временная следственная комиссия — это коллегиальный временный орган Рады, который образуется в составе народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления.

Проще говоря — стало понятно, кто и как собирается в эту комиссию, какой механизм ее работы и за что она отвечает. В этом контексте особое внимание стоит уделить вопросу импичмента президента.

Верховная Рада

Теперь импичмент возможен?

В украинском законодательстве четко не прописана процедура досрочного прекращения полномочий президента. С одной стороны, такая возможность указана в статье 111 Конституции. Там написано, что импичмент инициируется большинством от конституционного состава парламента (226 нардепов и более).

Для этого создается специальная временная следственная комиссия, которая и определяет вину президента. В нее входят как нардепы, так и следователи вместе со спецпрокурором.

Несмотря на это, все процедурные моменты упираютс в закон "О Регламенте Верховной Рады". Там сказано, что процесс основывается не только на 111 статье, но и на статье 85, а также законе о временных следственных комиссиях. Проблема в том, что этого закона долгое время не было, ведь предыдущую его редакцию Конституционный суд признал незаконной еще в 2009 году.

Но принятым 6 июня законом ситуация возвращается в правовое русло. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента (226 человек).

“Прописан инструментарий, ответственность и так далее. Думаю, что следующая Рада будет более влиятельной. Более того, история с этими комиссиями длится еще со времен Леонида Кучмы, лет 15. Не удивлюсь, что вето президента может быть и на этот закон, хотя сегодняшнее голосование показало, 300 голосов для его преодоление у нас есть”, — заявил OBOZREVATEL народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Мушак.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук

Закон также прописывает возможность для ВСК расследовать обстоятельства совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления в случае, если представление об импичменте инициирует большинство депутатов.

Почему сейчас?

Законопроект был зарегистрирован в парламенте еще в ноябре 2014 года. За эти годы депутаты так или иначе тормозили его рассмотрение. Последний раз о нем вспоминали 25 апреля 2019 года, буквально через несколько дней после второго тура президентских выборов, когда стало понятно, что новым главой государства, скорее всего, станет Владимир Зеленский.

Продуманный механизм импичмента главы государства — топ-тема избирательной кампании. Ее, в частности, активно продвигал и Зеленский.

В начале июня Администрация президента внесла законопроект в Раду, но парламентарии его не вынесли на рассмотрение. Поддержали его менее 100 депутатов.

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В кулуарах парламента нардепы из нескольких фракций подтвердили OBOZREVATEL, что инициативы президента до конца каденции поддерживать никто не будет. Зеленский назвал ситуацию в Раде “бунтом большинства”.

"Мы в течение двух недель, если не ошибаюсь, подали в Верховную Раду десять законопроектов, или поправок, или законопроектов, да, десять — ничего не было принято. Ну что мы можем говорить о парламенте. Я уверен, там есть люди, там есть специалисты. Но это бунт большинства в парламенте, которые не хотят работать, которые уже занимаются политической рекламой", — акцентировал внимание Зеленский.

Владимир Зеленский

Объективно нынешний “клинч” выгоден обеим ветвям власти. Зеленский списывает отсутствие конкретных результатов работы на саботаж парламента. И, как показывают последние рейтинги, такой подход пока идет на пользу его партии “Слуга народа”, которая предварительно набирает половину голосов украинцев.

Верховная Рада

Рада же, наоборот, демонстрирует нежелание “прогибаться” под президента и старается показать свою самостоятельность. Тем более на 11 июня запланировано рассмотрение Конституционным Судом представления о признании выборов неконституционными.

Если досрочные выборы отменят — Владимиру Зеленскому придется работать с парламентом до конца октября 2019 года.

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