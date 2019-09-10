Импичмент Зеленского: как будут работать новые правила и кто сможет уволить президента

Верховная Рада 10 сентября рассмотрит законопроект об импичменте президента Украины. Новая процедура позволит уволить Владимира Зеленского и любого следующего главу государства.

О том, что такое импичмент и как он будет работать – в материале OBOZREVATEL.

За что могут уволить президента?

Дело в том, что в украинском законодательстве четко не была прописана процедура досрочного прекращения полномочий президента. Теперь же отстранить главу государства можно будет законно, если он совершил измену или какое-либо преступление. Причем такое предложение в виде законопроекта выдвинул сам Зеленский.

Основание для начала процедуры – письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+). Они должны четко указать причину, зачем создается следственная комиссия.

Владимир Зеленский

Как докажут вину президента?

Комиссия, согласно законопроекту, расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.

После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления.

Кто может уволить президента?

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады.

Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извинится перед президентом.

Что было раньше?

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях, который должен был ликвидировать правовую коллизию в украинских законах. Но президент Владимир Зеленский наложил на него вето;

в украинском законодательстве четко не прописана процедура досрочного прекращения полномочий президента.

с одной стороны, такая возможность указана в статье 111 Конституции. Там написано, что вопрос досрочной отставки инициируется большинством от конституционного состава парламента (226 нардепов и более).

для этого создается специальная временная следственная комиссия, которая и определяет вину президента. В нее входят как нардепы, так и следователи вместе со спецпрокурором.

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