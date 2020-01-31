Импичмент, визит в США и газ в Черном море: о чем говорили Зеленский и Помпео в Киеве

В пятницу, 31 января, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео. Выступая на совместном брифинге, политики затронули ряд вопросов стратегического сотрудничества между странами, а также прокомментировали политические скандалы, связанные с украинско-американскими отношениями.

OBOZREVATEL предлагает читателям топ-5 заявлений, которые прозвучали перед прессой от Зеленского и Помпео (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский и Помпео Офис президента Украины

Помпео выразил восторг Украиной

Глава Госдепа заверил, что США никогда не прекратит поддерживать Украину и быть на ее стороне. Кроме того, он заявил об исключительной роли нашего государства в современной геополитике.

"Наблюдаю прогресс в Украине. Украинцы должны знать, что Украина – не просто географическое сердце Европы. Это оплот, крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Это страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, которые греют их. 14 000 украинцев погибло, множество раненых в конфликте на Донбассе. США видит Украина, которая борется за свободу и демократию. Мы поддерживаем вас в этом!" – сказал Помпео, подчеркнув, что США никогда не позволят миру признать оккупацию Крыма Россией.

Майк Помпео Офис президента Украины

Зеленский и импичмент Трампа

Украинский лидер отметил, что скандал вокруг возможного импичмента президента США Дональду Трампу, в котором фигурирует и Зеленский, никак не повлиял на отношения между странами.

"Я не уверен, что на эти теплые отношения как-то повлиял вопрос с импичментом Дональда Трампа. Но я неоднократно говорил, что это наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения", – подчеркнул президент Украины, выразив надежду на заключение новых бизнес-сделок с американцами.

Когда Зеленский поедет в гости к Трампу?

Президент Украины заявил, что может посетить Вашингтон "хоть завтра", если Украина получит от такого визита пользу.

"Это правильно для обоих стран, нашего статуса. Но ведь для меня это новая профессия – быть президентом. Я получаю много предложений посетить те или иные страны. Я общался с министром иностранных дел на тему, что мы можем получить от такого визита. Что Украина может получить в результате такого визита? Я не хочу быть просто политиком-путешественником. А так я готов ехать хоть завтра", – отметил Зеленский.

В свою очередь Помпео добавил от себя, что украинский лидер сможет посетить Вашингтон, когда будет значительный прогресс в отношениях стран, но выразил уверенность в том, что это несомненно произойдет.

Брифинг Зеленского и Помпео Скриншот видео

Будет замена Волкера?

Зеленский заявил, что надеется на более активную роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма. По его словам, такое участие Вашингтона можно усилить путем назначения спецпредставителя по вопросам Украины. Ранее эту должность занимал Курт Волкер.

"Сегодня я высказал надежду, что США будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", – подчеркнул Зеленский.

США открыли путь для добычи нефти и газа в Черном море

Президент Украины пригласил американский бизнес инвестировать в добычу природного газа и нефти в нашей стране. Особое внимание он уделил разработке шельфа Черного моря.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – обратился к партнерам глава украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Помпео прибыл с официальным визитом в Украину в четверг, 30 января. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Загороднюком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Помпео говорил, что намерен "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины" и принять участие в церемонии памяти погибших на Донбассе.

На встрече с Зеленским госсекретарь США также обсудит борьбу с коррупцией. А уже 1 февраля глава Госдепа отправится в Минск (Беларусь).

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