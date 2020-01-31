Главная Новости
31 января • обновлено в 13:55
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Импичмент, визит в США и газ в Черном море: о чем говорили Зеленский и Помпео в Киеве

677
Читать материал на украинском

В пятницу, 31 января, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео. Выступая на совместном брифинге, политики затронули ряд вопросов стратегического сотрудничества между странами, а также прокомментировали политические скандалы, связанные с украинско-американскими отношениями.

OBOZREVATEL предлагает читателям топ-5 заявлений, которые прозвучали перед прессой от Зеленского и Помпео (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский и Помпео

Зеленский и Помпео

Офис президента Украины

Помпео выразил восторг Украиной

Глава Госдепа заверил, что США никогда не прекратит поддерживать Украину и быть на ее стороне. Кроме того, он заявил об исключительной роли нашего государства в современной геополитике.

"Наблюдаю прогресс в Украине. Украинцы должны знать, что Украина – не просто географическое сердце Европы. Это оплот, крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Это страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, которые греют их. 14 000 украинцев погибло, множество раненых в конфликте на Донбассе. США видит Украина, которая борется за свободу и демократию. Мы поддерживаем вас в этом!" – сказал Помпео, подчеркнув, что США никогда не позволят миру признать оккупацию Крыма Россией.

Майк Помпео

Майк Помпео

Офис президента Украины

Зеленский и импичмент Трампа

Украинский лидер отметил, что скандал вокруг возможного импичмента президента США Дональду Трампу, в котором фигурирует и Зеленский, никак не повлиял на отношения между странами.

"Я не уверен, что на эти теплые отношения как-то повлиял вопрос с импичментом Дональда Трампа. Но я неоднократно говорил, что это наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения", – подчеркнул президент Украины, выразив надежду на заключение новых бизнес-сделок с американцами.

Когда Зеленский поедет в гости к Трампу?

Президент Украины заявил, что может посетить Вашингтон "хоть завтра", если Украина получит от такого визита пользу.

"Это правильно для обоих стран, нашего статуса. Но ведь для меня это новая профессия – быть президентом. Я получаю много предложений посетить те или иные страны. Я общался с министром иностранных дел на тему, что мы можем получить от такого визита. Что Украина может получить в результате такого визита? Я не хочу быть просто политиком-путешественником. А так я готов ехать хоть завтра", – отметил Зеленский.

В свою очередь Помпео добавил от себя, что украинский лидер сможет посетить Вашингтон, когда будет значительный прогресс в отношениях стран, но выразил уверенность в том, что это несомненно произойдет.

Брифинг Зеленского и Помпео

Брифинг Зеленского и Помпео

Скриншот видео

Будет замена Волкера?

Зеленский заявил, что надеется на более активную роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма. По его словам, такое участие Вашингтона можно усилить путем назначения спецпредставителя по вопросам Украины. Ранее эту должность занимал Курт Волкер.

"Сегодня я высказал надежду, что США будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", – подчеркнул Зеленский.

США открыли путь для добычи нефти и газа в Черном море

Президент Украины пригласил американский бизнес инвестировать в добычу природного газа и нефти в нашей стране. Особое внимание он уделил разработке шельфа Черного моря.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – обратился к партнерам глава украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Помпео прибыл с официальным визитом в Украину в четверг, 30 января. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Загороднюком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

  • Помпео говорил, что намерен "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины" и принять участие в церемонии памяти погибших на Донбассе.

  • На встрече с Зеленским госсекретарь США также обсудит борьбу с коррупцией. А уже 1 февраля глава Госдепа отправится в Минск (Беларусь).

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Майк Помпео Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги