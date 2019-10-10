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10 октября • обновлено в 21:34
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"Я живой, мне стыдно": Зеленский признался, чего хотят от него американцы

6.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы войти в историю, принимая правильные решения для страны, которыми смогли бы гордиться его дети и внуки.

Об этом глава государства сказал в четверг, 10 октября, в ходе общения с журналистами на пресс-марафоне. Зеленский отметил, что он бы не хотел запомниться только историей с возможным импичментом президента США Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности создания голливудскими режиссерами фильма о скандале с ним и с Трампом, президент признался, что ему не нравится эта идея.

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"Американцы действительно уже ко мне обращаются, но не из-за этого дела", – сказал он. Зеленский пояснил, что их интересует то, что он является "другим человеком в политике".

"Сейчас уже обговаривают со мной съемку кино обо мне. Мне кажется, что это не очень... Скажем так, мне немного стыдно. Сейчас я молодой, живой, как это – снимать кино обо мне?" – сказал украинский глава.

"Вопрос не в том, снимают ли о тебе фильм, а в том, что снимают. А я еще не сделал всего того, чего хочу", – добавил он, сказав, что гордиться больше возвращением политзаключенных украинцев, а не разговором с Трампом.

Зеленский на пресс-марафоне

Зеленский на пресс-марафоне

Скрин видеотрансляции

Как писал OBOZREVATEL, во время пресс-марафона произошел инцидент, когда женщина, которая представилась вдовой АТОшника, пыталась прорваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина Киев
Теги
политика кино
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Беги Вова из этого дурдома
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