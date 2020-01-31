Импичмент Трампа: Зеленский рассказал, испортились ли отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, повлияла ли на отношения Украины и США ситуация с импичментом американского главы Дональда Трампа.
Свое мнение он высказал во время встречи с Государственным секретарем США и представителями СМИ. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).
"Мне кажется, что наоборот, у нас очень хорошие отношения между нашими странами, мы хотим, чтобы эти отношения были не только на словах. Соединенные Штаты поддерживают и защищают Украину, это правда. И поддерживают нашу территориальную целостность. Любая дружба между странами должна быть выгодной", – сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина хочет заключить множество контрактов с США.
"Я не уверен, что на эти теплые отношения как-то повлиял вопрос с импичментом Дональда Трампа. Но я неоднократно говорил, что это наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения", – подчеркнул президент Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, защита президента США Дональда Трампа изменила стратегию в судебном процессе: давление на Украину посредством задержки помощи косвенно признали, однако заявили, что это якобы не является поводом для импичмента.
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