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31 января • обновлено в 13:35
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Импичмент Трампа: Зеленский рассказал, испортились ли отношения с США

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, повлияла ли на отношения Украины и США ситуация с импичментом американского главы Дональда Трампа.

Свое мнение он высказал во время встречи с Государственным секретарем США и представителями СМИ. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"Мне кажется, что наоборот, у нас очень хорошие отношения между нашими странами, мы хотим, чтобы эти отношения были не только на словах. Соединенные Штаты поддерживают и защищают Украину, это правда. И поддерживают нашу территориальную целостность. Любая дружба между странами должна быть выгодной", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина хочет заключить множество контрактов с США.

"Я не уверен, что на эти теплые отношения как-то повлиял вопрос с импичментом Дональда Трампа. Но я неоднократно говорил, что это наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, защита президента США Дональда Трампа изменила стратегию в судебном процессе: давление на Украину посредством задержки помощи косвенно признали, однако заявили, что это якобы не является поводом для импичмента.

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Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Майк Помпео Владимир Зеленский
Место
Украина
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Хотелка у вас не выросла бомжары нацисты)))
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