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7 ноября • обновлено в 01:40
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Импичмент Трампа: посол США признался, как шантажировали Украину

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Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор заявил, что военная помощь Украине была задержана из-за расследования в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Такие показания он дал в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Комитет палаты представителей конгресса США опубликовал их в среду, 6 ноября, передает "Интерфакс".

"Свидетельства посла Тейлора демонстрируют, что президент Трамп не выдавал военную помощь Украине и обусловил ее выдачу, а также крайне важную встречу в Белом доме тем, что президент Украины должен публично объявить о расследованиях по Байденам и выборам 2016 года", - сказано в сообщении.

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По словам Тейлора, он "четко понимал", что военная помощь Украине предоставлялась в обмен на проведение украинскими властями расследований в отношении семьи вероятного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
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