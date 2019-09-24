Импичмент президента: Зеленский не подписал важный закон

Президент Владимир Зеленский вернул в Раду закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1098 на сайте Рады.

Отметим, предложенный Радой VIII созыва законопроект предусматривал созыв комиссии 150 голосами нардепов, и не устанавливал особых норм для поддержания постановления об импичменте – то есть для него хватило бы обычного количества голосов нардепов, а не 337.

Также там нет нормы о письменном извинении перед президентом в случае провала голосования за постановление.

Владимир Зеленский пресс-служба ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня Верховна Рада приняла законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях с нормами об импичменте президента Украины.

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