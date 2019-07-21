Импичмент президента: Зеленский дал новое громкое обещание

Новая Верховная Рада Украины примет закон об импичменте президента.

Об этом 21 июля на брифинге в штабе "Слуги народа" после завершения голосования на досрочных парламентских выборах заявил президент Владимир Зеленский.

"Будет закон, и он был, мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "это - решение всей партии, каждого из нас".

"Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", – добавил он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, команда президента Украины Владимира Зеленского начнет "посадки" коррупционеров после налаживания работы новоизбранной Верховной Рады и назначения нового генерального прокурора.

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