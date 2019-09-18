Импичмент президента: "Слуга народа" устроила демарш против "ЕС"

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" и некоторые другие нардепы провалили голосование за постановление об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом как Закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент).

В ходе пленарного заседания в среду, 18 сентября, поддержал его только 101 парламентарий, воздержались 249, не голосовали 38, против 14.

Итоги голосования за отмену законопроекта об импичменте Скриншот видео

Итоги голосования за отмену законопроекта об импичменте Скриншот видео

Инициаторами постановления были народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко.

Верховная Рада 5.ua

Выступая перед голосованием член партии Николай Княжицкий отметил, что принятый закон на самом деле предусматривает не импичмент, а невозможность его объявления. Также он выразил недовольство в связи с тем, что документ был принят в целом, что лишило парламентариев возможности внести правки.

В свою очередь представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила о претензиях к процедуре принятие законопроекта и к его сути. Она призвала стремиться к нормам европейского законодательства и подписать закон о Временных следственных комиссиях, обязательных для процедуры импичмента.

Однако призывы Княжицкого и Геращенко не были услышаны и поддержаны парламентским большинством.

Как сообщал OBOZREVATEL:

после завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал , что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.

29 августа Верховная Рада Украины получила законопроект о процедуре импичмента президента. Документ был обозначен как неотложный .

10 сентября парламентское монобольшинство в Верховной Раде Украины приняло в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся