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18 сентября • обновлено в 11:42
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Импичмент президента: "Слуга народа" устроила демарш против "ЕС"

7.9т Читать материал на украинском

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" и некоторые другие нардепы провалили голосование за постановление об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом как Закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент).

В ходе пленарного заседания в среду, 18 сентября, поддержал его только 101 парламентарий, воздержались 249, не голосовали 38, против 14.

Итоги голосования за отмену законопроекта об импичменте

Итоги голосования за отмену законопроекта об импичменте

Скриншот видео

Итоги голосования за отмену законопроекта об импичменте

Итоги голосования за отмену законопроекта об импичменте

Скриншот видео

Инициаторами постановления были народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Выступая перед голосованием член партии Николай Княжицкий отметил, что принятый закон на самом деле предусматривает не импичмент, а невозможность его объявления. Также он выразил недовольство в связи с тем, что документ был принят в целом, что лишило парламентариев возможности внести правки.

В свою очередь представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила о претензиях к процедуре принятие законопроекта и к его сути. Она призвала стремиться к нормам европейского законодательства и подписать закон о Временных следственных комиссиях, обязательных для процедуры импичмента.

Однако призывы Княжицкого и Геращенко не были услышаны и поддержаны парламентским большинством.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Николай Княжицкий Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа Партия "Европейская солидарность"
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Комментарии
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филипп филипыч
филипп филипыч
а че петя его не отменил когда президентом был?)) че стремно тогда было?)))
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
На раисе плешивый педофил будет править пока к кобзону на концерт не сходит
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Serov Oleg
Serov Oleg
Киевский Ярослав, кто же вас,долбоё.бов,наклепал то столько по чердакам,подвалам и теплотрассам?
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Serov Oleg
Serov Oleg
сколько же вони от этой ес во главе с навозным хряком петькой....
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Serov Oleg, От тебя ее больше. Кстати, ты суть принятого "закона об импичменте" читал? Не трынди, что читал. Это, скорее, закон о незыблимости зеленого в президентском кресле
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Serov Oleg, Не больше чем от СН (Сопли народа) воглаве с лягушенком на болоте (болото -СН, лягушенок - Зелепукин). Их ждет майдан 3.0 и Ростов именно для Зелепукина.
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