Импичмент президента: Разумков поставил точку в скандальном законе

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект об импичменте президента.
Соответствующее сообщение появилось на сайте парламента в четверг, 19 сентября.
"Возвращен с подписью главы Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись президенту Украины", – говорится в сообщении.
Дмитрий Разумков
"112 Украина"
Как сообщал OBOZREVATEL:
после завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.
29 августа Верховная Рада Украины получила законопроект о процедуре импичмента президента. Документ был обозначен как неотложный.
10 сентября парламентское монобольшинство в Верховной Раде Украины приняло в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.
Он оказался заблокированным после того, как партия "Европейская солидарность" внесла в парламент проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.
18 сентября монобольшинство в Раде провалило голосование за инициативу партии Порошенко.
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