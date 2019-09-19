Импичмент президента: Разумков поставил точку в скандальном законе

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект об импичменте президента.

Соответствующее сообщение появилось на сайте парламента в четверг, 19 сентября.

"Возвращен с подписью главы Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись президенту Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

после завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.

29 августа Верховная Рада Украины получила законопроект о процедуре импичмента президента. Документ был обозначен как неотложный.

10 сентября парламентское монобольшинство в Верховной Раде Украины приняло в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.

Он оказался заблокированным после того, как партия "Европейская солидарность" внесла в парламент проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.