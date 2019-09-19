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19 сентября • обновлено в 18:05
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Импичмент президента: Разумков поставил точку в скандальном законе

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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект об импичменте президента.

Соответствующее сообщение появилось на сайте парламента в четверг, 19 сентября.

"Возвращен с подписью главы Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись президенту Украины", – говорится в сообщении.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

"112 Украина"

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Импичмент президента: Разумков поставил точку в скандальном законе

Импичмент президента: Разумков поставил точку в скандальном законе

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Импичмент президента
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