Импичмент президента: Рада приняла знаковое решение

В четверг, 6 июня, Верховна Рада приняла законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях с нормами об импичменте президента Украины.

За проект закона №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" проголосовали 279 народных депутатов (чтобы посмотреть поименное голосование, проскролльте до конца страницы).

Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что это один из фундаментальных законов, который усилит парламентский контроль и урегулирует вопрос создания ВСК. После результативного голосования спикер поздравил депутатов с принятием "исторического закона".

Документ предусматривает законодательное урегулирование полномочий ВР относительно "определения статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры отстранения президента от должности в порядке импичмента".

Так, основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

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За данный законопроект проголосовали 93 нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко", против – 0, воздержались – 1; "Народный фронт" – 67, против – 0; "Оппозиционный блок" – 26, против – 0; "Самопоміч" – 26, против – 0; "Відродження" – 9, против – 0, Радикальная партия – 14, против – 0; "Батьківщина" – 17, против – 0, "Воля народу" – 1, против – 0; внефракционные – 39, против – 0, воздержались – 1.

Законопроект №1098 зарегистрировали в парламенте в ноябре 2014 года. В первом чтении депутаты приняли его 25 апреля 2019 года. При подготовке ко второму чтению профильный комитет получил более 1600 поправок к документу, большинство из которых депутаты впоследствии отозвали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня на пленарном заседании нардепы не поддержали проекты законов об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является глава государства Владимир Зеленский.

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