Импичмент президента: Парубий подписал знаковый документ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях, предусматривающий процедуру импичмента президента Украины.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Сегодня подписал Закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президенту Украины", – написал Парубий.

Андрей Парубий и Владимир Зеленский

Напомним, на заседании парламента 6 июня 279 народных депутатов поддержали данный законопроект.

Закон определяет, что специальная временная следственная комиссия ВР – это коллегиальный временный орган Рады, который образуется в составе народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления.

Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Сьогодні підписав Закон України #1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня на пленарном заседании нардепы не поддержали проекты законов об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является глава государства Владимир Зеленский.

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