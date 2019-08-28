"Имперские аппетиты": дипломат пояснил планы Запада на "дружбу" с Россией

Без реалистичной стратегии Украины об урегулировании конфликта с Россией, Запад будет восстанавливать "нормальные" отношения с Кремлем.

Такое мнение "Апострофу" высказал украинский дипломат Василий Филипчук. Он отметил, что санкции все же сделали свое дело, "уменьшив имперские аппетиты и заставив отказаться от "Новороссии", однако "опасность их ослабления можно было предсказать с конца 2016 года и только российское вмешательство в выборы в США, а также дело Скрипалей отложили такие процессы на несколько лет".

"Сводить свою внешнюю политику только к агрессивной риторике и ожиданиям, что санкции стран Запада заставят РФ оставить Донбасс и вернуть Крым, было ошибкой с самого начала. И то, что желание вернуться с Россией к "бизнесу как обычно" демонстрируется только сейчас, можно назвать большой удачей", – считает он.

Дипломат подчеркнул, что западные партнеры Украины могут продолжать или усиливать санкционное давление на Россию лишь тогда, когда затрагиваются их собственные интересы.

Если же произойдет противоположное, то худшее, что, по его мнению, может сделать Украина, – это "обидеться" и начать использовать агрессивную риторику в отношении Запада".

"В этих условиях вероятность диалога между РФ и Западом будет только усиливаться, а возможность привлечения Украины к такому диалогу – соответственно ослабляться", – отметил Филипчук.

Иллюстрация Newsland

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