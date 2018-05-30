"Империя варваров": Омелян призвал сжечь Москву

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал Россию "империей варваров" и призвал сжечь Москву и Кремль, поскольку поменять существующий там режим невозможно.

Как написал он на своей странице в Facebook, цель РФ - разрушить все, что они не способны покорить, понять или украсть.

"Убивать десятками миллионов и врать без остановки. Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их сетей, по всем городам планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. "Случайные" смерти и банальные пули убийц", - сказано в сообщении.

Он отметил, что Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать - только сжечь.

"Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится давить потную от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока спокойных европейских улочках. Война не останавливается ни на мгновение, какие бы фата-морганы не стояли перед глазами", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 29 мая российского журналиста Аркадия Бабченко убили в его квартире выстрелом в спину.

Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности. На что появилась реакция РФ.