Именем Украины Насиров законно является председателем ГФС — адвокат

Роман Насиров законно занимает свою должность главы Государственной фискальной службы, поскольку обязательное выполнение судебных решений является основой правового государства и верховенства права.

Об этом на своей Facebook странице написал известный украинский адвокат Александр Дульский. По его словам, невыполнение судебного решения является неуважением к демократии, государственным произволом и подрывом к судебной ветви власти.

"Вами (чиновниками. – Ред.) совершено грубое нарушение принципа обязательности исполнения судебного решения (о возобновлении Насирова в должности. – Ред.), что является основополагающим принципом верховенства права", — пишет адвокат.

Роман Насиров

В свою очередь, еще один влиятельный юрист Владимир Мезенцев на своей странице в Facebook написал, что Насирова сняли, сфабриковав дело, поскольку после своего назначения он начал менять "ключевых людей" в системе налоговых и таможен. "В общем, сломал старую систему "кураторов", которая сформировалась еще при Игоре Калетнике. Вопрос, кому он перешел дорогу?" — написал он.

Также Мезенцев обращает внимание на то, что дело против Насирова было на самом деле попыткой "показать цирк для того, чтобы отвести народный гнев от настоящих коррупционеров".

Как известно, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева возобновил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Таким образом, суд признал, что отстранение Насирова от должности в марте 2017 года и увольнение в январе 2018 года были незаконными. Решение суда вступило в силу немедленно с момента его объявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров приступил к исполнению полномочий на посту главы ГФС 27 декабря 2018. Это подтверждается специальным приказом ведомства.