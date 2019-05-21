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"Имел уникальную возможность!" Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко

7.4тЧитать материал на украинском

Лидер группы "Океан Ельзи" и глава политической силы "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, что считает главной ошибкой пятого президента Украины Петра Порошенко.

Это – неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость, сообщил Вакарчук в интервью "Радио Новое время".

"Я думаю, что Порошенко имел уникальную возможность изменить всю систему справедливости в стране. Это самая большая претензия, которую, считаю, ему выдвинул избиратель. Несмотря на понятные успехи, вот этот запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией – то, что можно было почувствовать и подвигать руками (для жизни каждого украинца), мне кажется, этот запрос людей не был исполнен", – выразил свою точку зрения Вакарчук.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скриншот ICTV

Он подчеркнул, что у пятого президента страны были достижения, за которые его можно благодарить: безвизовый режим с ЕС, автокефалия украинской церкви и реформирование армии.

Как писал OBOZREVATEL

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Персоны
Святослав ВакарчукПетр Порошенко
Место
Украина
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Славко,в тебе ж була така ж можливість як і в Зе..Чому ж ти тоді незахотів впроваджувати в суспільстві "ідеали справедливості"?..Зараз,ці слова зайві.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Подивилась би я на всіх цих критиканів, що б вони зуміли зробити в умовах президенства Порошенка. Це були найскладніші часи для України. Питання стояло бути чи не бути Україні. А вакарчук про якусь філософську справедливість.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
ДУРАК!. Что такое справедливость??? Справедливо - это ТАК КАК Я ХОЧУ!!! А хотим мы все очень разного и часто противоположного ..
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