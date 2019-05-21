"Имел уникальную возможность!" Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко

Лидер группы "Океан Ельзи" и глава политической силы "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, что считает главной ошибкой пятого президента Украины Петра Порошенко.
Это – неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость, сообщил Вакарчук в интервью "Радио Новое время".
"Я думаю, что Порошенко имел уникальную возможность изменить всю систему справедливости в стране. Это самая большая претензия, которую, считаю, ему выдвинул избиратель. Несмотря на понятные успехи, вот этот запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией – то, что можно было почувствовать и подвигать руками (для жизни каждого украинца), мне кажется, этот запрос людей не был исполнен", – выразил свою точку зрения Вакарчук.
Святослав Вакарчук
Скриншот ICTV
Он подчеркнул, что у пятого президента страны были достижения, за которые его можно благодарить: безвизовый режим с ЕС, автокефалия украинской церкви и реформирование армии.
Как писал OBOZREVATEL
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, а перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
Недавно СМИ узнали, что Вакарчук готовится принять участие в парламентских выборах в Украине.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
20 мая Вакарчук заявил о том, что его партия "Голос" пойдет на досрочные выборы в парламент.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!