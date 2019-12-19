"Имеем право претендовать на членство": Порошенко подвел итоги диалога Украины с ЕС

Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС в итоговой резолюции очертил четкие перспективы членства Украины в Европейском Союзе и однозначно определил действия России как агрессию против суверенной независимой Украины.

Об этом рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время брифинга по итогам участия в заседании Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге.

По словам Порошенко, сегодня в Страсбурге происходят чрезвычайно важные для Украины и Европейского Союза события.

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"Только завершилась сессия Парламентского Комитета ассоциации между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом. Была единогласно принята итоговая резолюция, где были учтены почти все позиции, которые подавались "Европейской солидарностью ", – отметил политик.

Он отметил несколько принципиальных положениях этого итогового документа.

"Прежде всего, о чем ставила вопрос украинская делегация," Европейская солидарность", касался яркой перспективы членства для Украины в Европейском Союзе. Хочу отметить, что в финальной резолюции была буквально процитированная статья из Конституции Украины, где четко указано, что стратегической целью Украины является полноправное членство в ЕС и НАТО как конечная перспектива", – рассказал он.

Порошенко отметил, что также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев.

"Вторая позиция, по моему мнению является принципиальной, мы заинтересованы в увеличении интенсивности сотрудничества и повышенные Украины в повестке дня Европейского Союза", – пояснил он.

Политик сообщил, что итогам консультаций было принято решение о приглашении и визит вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя по внешней политике ЕС, который уже в начале следующего года посетит не только Киев, но и Донбасс.

"Третье – это четкая формулировка, что у нас никакой не конфликт на востоке Украины. Это российская агрессия против суверенной независимой Украины", – подчеркнул Порошенко.

"Это уже стало нормой документов Европейского Союза, мировых документов, которые свидетельствуют о нарушениях Россией международного права при незаконной аннексии Крыма и во время агрессии против нашего государства", – подчеркнул он.

Пресс-служба "ЕС"

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошеко во время участия в заседании Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в Страсбурге встретился с председателем Венецианской Комиссии Джанни Букиккио.

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