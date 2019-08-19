"Им надо помочь": Кравчук поддержал украинское гражданство для россиян

Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал упрощенное предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям, и иностранцам, воевавшим на Донбассе.

"Если эти люди захотели прийти в Украину, воевали в АТО, защищали украинскую землю и хотят получить украинское гражданство, им надо помочь", – заявил первый президент в эксклюзивном интервью ObozTV.

По мнению Кравчука, в вопросе предоставления россиянам украинских паспортов "риск всегда есть, но есть контроль".

"Есть органы, которые должны знать все. Про людей, в которых есть наименьшие сомнения, орган, котором это поручено, должен знать все. Намерения тоже", – подчеркнул он.

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №594/2019, который упрощает предоставление украинского гражданства ряду лиц.

Теперь получить украинский паспорт станет проще иностранцам или лицам без гражданства, которые защищали Украину (в том числе в конфликте на Донбассе), а также гражданам РФ, подвергшимся политическим преследованиям.

В Госдуме РФ уже назвали указ Зеленского "провокационным".

Ранее в этом году президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий "Л/ДНР", а чуть позже – для всех жителей Донбасса.

Интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком смотрите в эфире ObozTV 24 августа в 19:00

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