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"Им надо помочь": Кравчук поддержал украинское гражданство для россиян

1.7т Читать материал на украинском

Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал упрощенное предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям, и иностранцам, воевавшим на Донбассе.

"Если эти люди захотели прийти в Украину, воевали в АТО, защищали украинскую землю и хотят получить украинское гражданство, им надо помочь", – заявил первый президент в эксклюзивном интервью ObozTV.

По мнению Кравчука, в вопросе предоставления россиянам украинских паспортов "риск всегда есть, но есть контроль".

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"Есть органы, которые должны знать все. Про людей, в которых есть наименьшие сомнения, орган, котором это поручено, должен знать все. Намерения тоже", – подчеркнул он.

"Им надо помочь": Кравчук поддержал украинское гражданство для россиян

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком смотрите в эфире ObozTV 24 августа в 19:00

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Нарушение прав человека в России
Персоны
Леонид Кравчук Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Гражданство паспорт
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Все дерьмо сбирается на украине
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
В гадюшнике где лютует корь ,бутулизм,пидофилы ,наркоманы ,психически неуровновешанные АТОшники и причём с оружием на руках,свиномовный вырод-ки,Желающие будут только в обратную сторону.
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