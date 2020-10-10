Ильюк назвал Арахамию организатором травли ОП-ЗЖ в Николаеве

Руководитель Николаевской городской партийной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Ильюк сообщил, что кампанию по дискредитации и снятию с выборов его политической силы организовал народный депутат и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Об этом он заявил в эфире программы "Мир и война" на телеканале "Интер".

"Зе-команда всеми способами пытается не допустить нашу команду ОП-ЗЖ к участию в выборах. Организатор этой травли – руководитель областной организации "Слуги народа" и по совместительству руководитель фракции "слуг" в парламенте Давид Арахамия. Он на каждом углу кричит о том, что всё это делается по указанию президента", – сказал Артем Ильюк.

По его словам, "слуги" объединились с партией экс-президента Порошенко "Европейская солидарность" для того, чтобы не пустить ОП-ЗЖ на выборы в Николаеве. Члены городской избирательной комиссии от этих двух партий намеренно саботировали работу и отказывались регистрировать оппозиционеров.

"Началось всё банально: блокировалась работа комиссии представителями "Слуги народа". Почему-то всё это происходило при участии членов комиссии от "Евросолидарности". Всё привело к тому, что комиссия не приняла решение по регистрации ОП-ЗЖ на выборы. Затем был суд, который обязал комиссию снова рассмотреть вопрос о регистрации нашей партии. И началось шоу – то прятали ключи от помещения, где работает горизбирком, то прятали ключи от сейфа с документами, то прятали сами документы. Всё это хранилось в ненадлежащем виде. И эта чехарда сумасшедших событий происходила несколько дней", – рассказал в прямом эфире телеканала "Интер" политик.

По словам Ильюка, городская избирательная комиссия всё-таки зарегистрировала ОП-ЗЖ на выборы, но "слуги" обратились в суд, чтобы оспорить это решение. В итоге суд они проиграли и теперь готовят информационную кампанию по дискредитации главной оппозиционной партии.

"Комиссия в итоге, согласно закону, рассмотрела все накопившиеся вопросы, в том числе о регистрации ОП-ЗЖ. Но позже "Слуга народа" снова подала в суд, чтобы снять с выборов ОП-ЗЖ. Причем сделано это было по каким-то надуманным и непонятным причинам, без каких-либо законных оснований. Суд прошел, "слугам" отказали. Теперь они разрабатывают план по дискредитации нашей партии. Я знаю, что снова включены все силы для того, чтобы подать апелляцию. Я переживаю, что будет давление на судей. Я знаю, что подключены всевозможные силы, которые будут брошены на Николаев. Потому что они хотят любыми способами не допустить ОП-ЗЖ к этим выборам", – сообщил Ильюк.

Руководитель Николаевской городской организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" также призвал президента Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны власти.

"Мы призываем Президента Украины Владимира Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны руководителей партии "Слуга народа". Такие действия дискредитируют власть, дестабилизируют ситуацию в регионе и вредят украинской демократии", – резюмировал руководитель Артем Ильюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и ряд нардепов 15 сентября посетили матч киевского "Динамо" и нидерландского "АЗ Алкмар" на НСК "Олимпийский", который официально прошел без зрителей.