Кива пришел в Раду с элитными часами Rolex за сотни тысяч гривен. Фото

Дарья Дурова Политика 21:41, 16.12.2020

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива появился в Верховной Раде Украины с дорогими часами швейцарского бренда Rolex.

Соответствующее фото было сделано корреспондентом издания "Апостроф" на заседании парламента 16 декабря. Политик засветил элитный аксессуар, когда общался с журналистами в кулуарах.

По данным издания, эти часы можно купить за 7 650 долларов (более 212 тысяч гривен). Стоимость Rolex сравнима с почти 43 минимальными зарплатами украинцев.

Часы Rolex на руке у Кивы
Апостроф

Народный избранник от ОПЗЖ задекларировал этот аксессуар как подарок, однако указал еще более высокую цену часов – 392 400 гривен.

Декларация нардепа
Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее между Ильей Кивой и журналистом Савиком Шустером произошла словесная перепалка в прямом эфире. Она началась из-за заявления народного депутата о "группе" американского трейдера Джорджа Сороса в Верховной Раде.

  • Кива участвовал в митинге против так называемого внешнего управления, который 24 ноября провели представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" возле здания посольства США в Киеве. Митингующим на этой акции платили по 120 гривен.

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