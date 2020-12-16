Кива пришел в Раду с элитными часами Rolex за сотни тысяч гривен. Фото

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива появился в Верховной Раде Украины с дорогими часами швейцарского бренда Rolex.

Соответствующее фото было сделано корреспондентом издания "Апостроф" на заседании парламента 16 декабря. Политик засветил элитный аксессуар, когда общался с журналистами в кулуарах.

По данным издания, эти часы можно купить за 7 650 долларов (более 212 тысяч гривен). Стоимость Rolex сравнима с почти 43 минимальными зарплатами украинцев.

Часы Rolex на руке у Кивы Апостроф

Народный избранник от ОПЗЖ задекларировал этот аксессуар как подарок, однако указал еще более высокую цену часов – 392 400 гривен.

Декларация нардепа Апостроф

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