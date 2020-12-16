Кива пришел в Раду с элитными часами Rolex за сотни тысяч гривен. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
4,2 т.
Илья Кива

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива появился в Верховной Раде Украины с дорогими часами швейцарского бренда Rolex.

Соответствующее фото было сделано корреспондентом издания "Апостроф" на заседании парламента 16 декабря. Политик засветил элитный аксессуар, когда общался с журналистами в кулуарах.

По данным издания, эти часы можно купить за 7 650 долларов (более 212 тысяч гривен). Стоимость Rolex сравнима с почти 43 минимальными зарплатами украинцев.

Часы Rolex на руке у Кивы

Народный избранник от ОПЗЖ задекларировал этот аксессуар как подарок, однако указал еще более высокую цену часов – 392 400 гривен.

Декларация нардепа

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее между Ильей Кивой и журналистом Савиком Шустером произошла словесная перепалка в прямом эфире. Она началась из-за заявления народного депутата о "группе" американского трейдера Джорджа Сороса в Верховной Раде.

  • Кива участвовал в митинге против так называемого внешнего управления, который 24 ноября провели представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" возле здания посольства США в Киеве. Митингующим на этой акции платили по 120 гривен.

УкраинаКиевдекларацияВерховная Рада Украины"Оппозиционная платформа - За жизнь"Илья Кива