Кива пришел в Раду с элитными часами Rolex за сотни тысяч гривен. Фото
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива появился в Верховной Раде Украины с дорогими часами швейцарского бренда Rolex.
Соответствующее фото было сделано корреспондентом издания "Апостроф" на заседании парламента 16 декабря. Политик засветил элитный аксессуар, когда общался с журналистами в кулуарах.
По данным издания, эти часы можно купить за 7 650 долларов (более 212 тысяч гривен). Стоимость Rolex сравнима с почти 43 минимальными зарплатами украинцев.
Народный избранник от ОПЗЖ задекларировал этот аксессуар как подарок, однако указал еще более высокую цену часов – 392 400 гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее между Ильей Кивой и журналистом Савиком Шустером произошла словесная перепалка в прямом эфире. Она началась из-за заявления народного депутата о "группе" американского трейдера Джорджа Сороса в Верховной Раде.
Кива участвовал в митинге против так называемого внешнего управления, который 24 ноября провели представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" возле здания посольства США в Киеве. Митингующим на этой акции платили по 120 гривен.
Также Кива отметился скандальным заявлением, послав Совет национальной безопасности и обороны "в ж*пу". Таким образом он отреагировал на заседание СНБО касательно Конституционного суда, отменившего уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.