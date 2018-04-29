Илья Кива: безнадежных детей не бывает, футбол способен дать трудным подросткам новые стимулы

Очередной региональный турнир по дворовому футболу в рамках проекта "Миллион на стадион" прошел 28 апреля в Одессе. В турнире приняли участие 4 команды, составленные из футболистов 2003-2006 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.
Победителем стала команда Суворовского района, завоевавшая путевку во всеукраинский финальный турнир, чемпион которого получит миллион гривен на обустройство стадиона в своем городе.
Участников турнира поздравили президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола, глава СПУ Илья Кива, начальник отдела ювенальной полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Виталий Капуляк и представитель Федерации футбола Украины Юрий Степанюк.
"Мы в очередной раз увидели, что футбол способен дать детям новый стимул. Мы не просто организовываем спортивное мероприятие, а привлекаем к участию в нем детей с трудной судьбой. Детей, которые из-за недосмотра взрослых, однажды вступили на скользкий путь. Сегодняшний турнир показал, что безнадежных подростков не бывает. Главное, чтобы мы, взрослые, смогли помочь им вырасти в достойных граждан нашей страны", — сказал Илья Кива.
Глава СПУ также поблагодарил отдел ювенальной юстиции Одесской области за помощь в организации "трудных" подростков в команды. На что Виталий Капуляк ответил, что его отдел и в дальнейшем будет способствовать тому, чтобы дети могли найти новую мотивацию в жизни.
По итогам турнира призы получили абсолютно все его участники. Команде-победителю достался Кубок, а остальным участникам — памятные подарки. Среди прочего — сетки с мячами. Их молодым футболистам дарил А. Павелко — Президент Федерации футбола Украины, во время фотосессии с Кубками Лиги Чемпионов УЕФА, которые впервые в истории привезли в Одессу и выставили на Аллее футбольной славы, возле стадиона "Черноморец".
"Для меня лично это еще одна возможность сделать праздник и подарить радость детям. Мы обязаны вырастить сильную и здоровую нацию. От всей души поздравляю победителей — команду Суворовского района! Встретимся в финале! Спасибо ФФУ и Национальной полиции за содействие и участие в этом чемпионате", — отметил Илья Кива.
Чемпионат Украины "Миллион на стадион" организован Всеукраинской национальной федерацией дворового футбола и Федерацией футбола Украины при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта. Зоключительный этап чемпионата начнется 23 августа — в День украинского флага. По его итогам и будет определен обладатель главного приза в миллион гривен.