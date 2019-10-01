"Иллюзия победы": России посоветовали не радоваться "формуле Штайнмайера"

Формальное согласие Украины на "формулу Штайнмайера" ничего не даст России, если Киев откажется проводить выборы на оккупированных территориях Донбасса.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам, заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. Ранее в российских СМИ появилась информация, что украинская делегация подписала нашумевшую формулу.

По мнению Белескова, РФ настаивает на подписании "формулы Штайнмайера", чтобы "создать иллюзию своей победы".

"Ну допустим, Украина согласится на "формулу Штайнмайера". И что? Что, по сути, это сейчас изменит? …Если Украина и дальше отказывается проводить выборы (в т.н. "Л/ДНР" – Ред.), то согласие на "формулу Штайнмайера" абсолютно ничего не дает россиянам", – отметил он.

Эксперт объяснил, что само по себе содержание формулы – по крайней мере, известное на данный момент – не подразумевает "ничего страшного". Он напомнил, что речь идет о вступлении в силу спецстатуса для ОРДЛО после проведения местных выборов и признания их законности со стороны ОБСЕ.

"Но когда внимание концентрируется исключительно на том, когда вступает в силу спецстатус – то может сложиться впечатление, что все остальное у нас решено. Однако сейчас не идет речи о каких-то более-менее приемлемых условиях, которые бы позволили провести законные выборы по стандартам ОБСЕ", – подчеркнул Белесков.

В частности, уточнил он, нельзя забывать о вопросе безопасности при проведении этих выборов, об обеспечении участия разных политических партий.

"Не говоря о том, что на этих территориях не должно быть военного присутствия россиян", – добавил международник.

"А когда мы говорим о содержании "формулы Штайнмайера", то забываем о других принципиальных моментах, и создается иллюзия, что они решены", – констатировал он.

Белесков считает, что Россия давит на Украину, пользуясь своей более сильной переговорной позицией по Донбассу.

"Наша нынешняя власть загнала себя в ловушку завышенных ожиданий. Наше население ждет быстрого мира. Наши западные партнеры ждут быстрого мира. И Россия этим пользуется. Мол, вы хотите саммит в нормандском формате? Тогда сначала вы должны согласиться на этот момент ("формулу Штайнмайера" – Ред.)", – пояснил он.

Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера" по Донбассу Facebook.com/pressjfo.news

Отметим, что на пресс-брифинге в Офисе президента во вторник, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет согласовывать текст "формулы Штайнмайера" по Донбассу. Об этом уведомлено Специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартина Сайдика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Предложение экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заключалось в том, что Украина сначала проводит местные выборы на неподконтрольных территориях. Если ОБСЕ подтверждает их демократичность – в силу вступает "особый статус" для ОРДЛО. И лишь после закрепления спецстатуса в Конституции Украина получает контроль над границей.

На предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона отказалась подписывать согласованный документ, хотя позже глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал отказ "техническим недоразумением".

Киев настаивает, что перед реализацией "формулы Штайнмайера" необходимо выполнить ряд пунктов по безопасности, в том числе – полностью прекратить огонь, вывести с территории Украины иностранные войска и развести силы и средства вдоль всей линии соприкосновения.

После заседания ТКГ в Минске 1 октября в российских СМИ появилась информация о том, что представители Киева подписали нашумевшую "формулу".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал