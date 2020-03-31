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31 марта • обновлено в 20:02
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Илларионов заявил о провале Зеленского в переговорах с Путиным

2.4т
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Бывший советник президента РФ, российский экономист Андрей Илларионов считает, что президент Украины Владимир Зеленский оказался слабее, чем думал Владимир Путин.

Об этом старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне заявил в интервью "Гордону".

"Понятно, что у Зеленского такого бэкграунда нет, что у него сложнее [ситуация]", – сказал экономист.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Коллаж

Он добавил, что "уже ничего" не советовал бы главе Украины на переговорах с российским президентом.

"Единственное только можно предложить: никогда не садиться играть в карты с таким человеком. Больше не возвращаться за стол переговоров с Путиным, никогда, ни при каких условиях, ни в нормандском формате, ни в минском, ни в будапештском – ни в каком. Просто закрыть эту тему, забыть о переговорах с Путиным", – высказал мнение Илларионов.

В ответ на это журналист Дмитрий Гордон сказал: "Вы меня сейчас, честно говоря, обескуражили. Я вам задам прямой вопрос. Зеленский – все?"

"С моей точки зрения, да", – ответил Илларионов.

Дмитрий Гордон и Андрей Илларионов

Дмитрий Гордон и Андрей Илларионов

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Как писал OBOZREVATEL, Андрей Илларионов раскритиковал главу России Владимира Путина за фразу "Можем повторить", сказанную в отношении Второй мировой войны.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Переговоры Зеленского и Путина Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Гордон Владимир Зеленский Андрей Илларионов Владимир Путин
Место
Украина
Тег
политика
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Питон Каа
Питон Каа
Я не поклонник Зеленского и уж тем более современной Украины, однако хочу заметить, что дело не конкретно в Зеленском, а в слабости Украины во всех отношениях, в политике, в экономике, в военном отношении. Ну нечего на сегодняшний день Украине противопоставить России. Тут некоторые пишут о том, что если бы президентом остался Порошенко, то все было бы по другому. Нет, время авансов Украине от Запада прошло, кто бы ни был ее президентом. Будет украина сильной - будут ее уважать, и ее президента, а нет - затопчут и ее и президента, не взирая на фамилии.
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Как сказал Илларионов, в личной встрече Зеленский проиграл путину со счетом 0- 26
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