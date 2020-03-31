Бывший советник президента РФ, российский экономист Андрей Илларионов считает, что президент Украины Владимир Зеленский оказался слабее, чем думал Владимир Путин.

Об этом старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне заявил в интервью "Гордону".

"Понятно, что у Зеленского такого бэкграунда нет, что у него сложнее [ситуация]", – сказал экономист.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Коллаж

Он добавил, что "уже ничего" не советовал бы главе Украины на переговорах с российским президентом.

"Единственное только можно предложить: никогда не садиться играть в карты с таким человеком. Больше не возвращаться за стол переговоров с Путиным, никогда, ни при каких условиях, ни в нормандском формате, ни в минском, ни в будапештском – ни в каком. Просто закрыть эту тему, забыть о переговорах с Путиным", – высказал мнение Илларионов.

В ответ на это журналист Дмитрий Гордон сказал: "Вы меня сейчас, честно говоря, обескуражили. Я вам задам прямой вопрос. Зеленский – все?"

"С моей точки зрения, да", – ответил Илларионов.

Дмитрий Гордон и Андрей Илларионов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Как писал OBOZREVATEL, Андрей Илларионов раскритиковал главу России Владимира Путина за фразу "Можем повторить", сказанную в отношении Второй мировой войны.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал