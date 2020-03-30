Народные депутаты от политической партии "Европейская солидарность" поддержали так называемый "антиколомойский закон" и призвали коллег от других фракций также проголосовать за этот документ. По мнению лидера ЕС Петра Порошенко это единственный способ спасти Украину от дефолта. Об этом пятый президент Украины заявил с трибуны Верховной Рады перед важным голосованием.

Петр Порошенко

"У оппозиции всегда есть большое количество вопросов к законопроектам власти. Но я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлен дефолт Украины. Как мы к этому пришли – это вопрос третий. Но дефолт – это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за все это украинский народ. Наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить банк или вернуть банк", – подчеркнул Порошенко.

По мнению политика, поддержка или отказ поддержать данный законопроект, принятие которого является обязательным условием МВФ, является лучшим свидетельством того, насколько заботятся об интересах государства представители разных политических сил.

"На сегодняшний день – это время истины. И именно поэтому "Европейская Солидарность" и я как ее лидер будем голосовать за этот закон. Призываю всех последовать примеру "Европейской Солидарности", – призвал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народные депутаты 30 марта собрались на внеочередное заседание. Кроме законопроекта о запрете возвращать национализированный "Приватбанк" прежнему владельцу - бизнесмену Игорю Коломойскому - депутаты также рассмотрели изменения в бюджет и сняли с должностей министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. Новым министром здравоохранения стал бывший губернатор Одесской области Максим Степанов.

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