"Или сметут, или навсегда": Андрухович дал мрачный прогноз о Зеленском

Президентство Владимира Зеленского может или закончиться досрочно из-за новых потрясений в Украине, или останется пожизненным.

Такой прогноз озвучил известный украинский писатель Юрий Андрухович в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он не исключил, что история Зеленского станет своего рода повторением эпохи беглого Януковича, которого также привел к власти электорат, не способный мыслить критично.

Юрий Андрухович

"Мне перестают нравиться люди, соотечественники. Я начинаю на них смотреть с точки зрения "ой, этот, видимо, тоже голосовал за Зе". Или "эта похожа на такую, что голосовала". Мне очень не нравится эта смена власти. Интуиция подсказывает мне, что это коллективный или переформатированный Янукович-2 и следует настраиваться на агрессивную, вероломную, коварную и в конечном итоге антиукраинскую волну. Надеюсь, что какая-то очередная волна сметет эту ситуацию раньше, чем можно ожидать. А с другой стороны, если не сметет, то это навсегда", – предупредил Андрухович.

В этом контексте он предложил Соколовой заключить пари, выразив убеждение, что Зеленский не сдержит обещание об одном президентском сроке, если ему не придется экстренно уйти из политики.

"Можем сегодня на всю Украину пойти на пари, что если господин Зеленский отбудет полный срок, то он ни в коем случае не выполнит обещание идти только на один срок. Он обязательно будет оставаться. Если для них не имеют значения те вещи, которые они вчера говорили, то какое значение будет иметь то, что они пять лет назад говорили?" – подытожил писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская писательница Оксана Забужко считает, что Зеленский не чувствует абсолютно никакой связи с Украиной. Он по-прежнему воспринимает все происходящее как шоу, срежиссированное Москвой.

Ранее она сказала, что ошеломительной победе на выборах президента Украины Владимира Зеленского предшествовали годы подготовки общества к этому. В целом данное событие можно смело сравнить с Брекситом в Великобритании, который также тщательно прорабатывался специалистами.

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