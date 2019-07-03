"Или крах, или..." Портников предрек Украине два катастрофических сценария

При нынешней власти Украину может поглотить хаос, который окончится либо полным развалом государства, либо его превращением в марионетку России, США или Евросоюза.

Такое мнение выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников в интервью телеканалу "Первый западный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Страна будет понемногу погружаться в хаос. Далее какая-то территория останется более хаотичной, какая-то – менее хаотичной. Противодействия не существует", – сказал он.

Единственное, что украинцы могут делать, по мнению Портникова, – это защищать институты. Однако, подчеркивает он, народ оказался неспособен к построению институтов.

"Поэтому у него два пути – или полный крах государства, или внешнее управление этим государством силами, которые договорятся, когда увидят, что эти институты не действуют. Это США, Россия, ЕС. Это катастрофический вариант для страны, потому что она на 20,30, 40 лет останется в серой зоне влияния Российской Федерации, в первую очередь, которая будет курировать все эти процессы, и потеряет всякую возможность нормального геополитического развития и нормальной жизни", – уверен журналист.

Виталий Портников Facebook Виталия Портникова

Он добавил, что такое развитие событий приведет к тому, что Украина пойдет по пути современной Молдовы или даже потеряет часть своих территорий.

"Вашингтонский обком будет частью московского обкома в этой договоренности. Это будет так, как это происходит сегодня в Молдове. Это история на десятки лет, и неизвестно, где они географически закончатся. Где будет Украина существовать, в каких границах. Возможно, в меньших, чем сейчас", – предположил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что президент России Владимир Путин стремится заставить Украину забыть об украинском языке. Только в таком случае он сможет сохранить современную Российскую империю и подчинить нашу страну себе.

Также он возмутился из-за заявления главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что войну на Донбассе можно остановить, если сделать там русский региональным языком. Подобная риторика команды Владимира Зеленского, по словам Портникова, свидетельствует о том, что к власти в стране пришла обновленная версия Партии регионов.

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