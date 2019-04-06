|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Или будут санкции!" G7 выдвинула жесткий ультиматум России из-за Украины

5.9тЧитать материал на украинском

Российская Федерация должна отпустить украинских моряков, которые были захвачены в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

В противном случае, G7 готова ввести новые санкции в отношении РФ, говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи министров во Франции.

"Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив... Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", – говорится в документе.

Также главы МИД стран G7 выразили крайнюю обеспокоенность сложной ситуацией на Донбассе.

Новости
"Действуют уже 100 лет": Медведев рассказал, когда США отменят санкции против России
"Или будут санкции!" G7 выдвинула жесткий ультиматум России из-за Украины

"Мы убеждены, что единственный выход достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта может быть только посредством полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "Минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины", – отметили они.

Подчеркивается, что в отношении РФ могут ввести новые ограничительные меры.

"Экономические санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если действия РФ этого потребуют", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Франция
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
4
13
Смешно
12
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть кремлевским окупантам! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москву! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Файбер Моня
Файбер Моня
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - А. Парубiй ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения