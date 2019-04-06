"Или будут санкции!" G7 выдвинула жесткий ультиматум России из-за Украины

Российская Федерация должна отпустить украинских моряков, которые были захвачены в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.
В противном случае, G7 готова ввести новые санкции в отношении РФ, говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи министров во Франции.
"Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив... Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", – говорится в документе.
Также главы МИД стран G7 выразили крайнюю обеспокоенность сложной ситуацией на Донбассе.
"Мы убеждены, что единственный выход достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта может быть только посредством полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "Минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины", – отметили они.
Подчеркивается, что в отношении РФ могут ввести новые ограничительные меры.
"Экономические санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если действия РФ этого потребуют", – сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начала избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девять офицеров ВМС.
Все 24 захвачены украинские моряки признали себя военнопленными.
В России предположили, что обмен украинских моряков может произойти уже в 2019 году, однако не раньше чем президентские выборы в Украине.
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