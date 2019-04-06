"Или будут санкции!" G7 выдвинула жесткий ультиматум России из-за Украины

Российская Федерация должна отпустить украинских моряков, которые были захвачены в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

В противном случае, G7 готова ввести новые санкции в отношении РФ, говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи министров во Франции.

"Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив... Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", – говорится в документе.

Также главы МИД стран G7 выразили крайнюю обеспокоенность сложной ситуацией на Донбассе.

"Мы убеждены, что единственный выход достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта может быть только посредством полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "Минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины", – отметили они.

Подчеркивается, что в отношении РФ могут ввести новые ограничительные меры.

"Экономические санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если действия РФ этого потребуют", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!