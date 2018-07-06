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"Их преследуют и сажают!" В США забили тревогу из-за Крыма и Донбасса

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Вашингтон заявил об ухудшении условий для работы СМИ на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса, а также в самой Российской Федерации.

Как заявил временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гэрри Кемиен, работе журналистов препятствует политика Кремля, передает "Укринформ".

"Соединенные Штаты обеспокоены ухудшением условий для журналистов и независимых СМИ в районах Украины, которые находятся под контролем сил, руководствуются Россией", - отметил он.

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Так, в оккупированном РФ Крыму все независимые новостные агентства вынуждены были оставить полуостров. "Каждый, кто публично выражает протест против этой оккупации, испытывает судебные преследования и лишение свободы", - подчеркнул американский дипломат.

Также негативно Кемиен оценивает стремление российских властей подорвать свободу выражения мнений внутри страны. "Мы осуждаем попытки российского правительства подавить инакомыслие и усилить слежку в интернете, а также контроль над сетью под предлогом угрозы национальной безопасности", - заявил представитель США.

В частности, он обеспокоен из-за блокировки в России Telegram и введения других "лишних ограничений" в социальных сетях.

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Темы
Аннексия КрымаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
США
Объект
СМИ
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