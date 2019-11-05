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5 ноября • обновлено в 16:06
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"Их обманули!" Портников раскусил подлое условие РФ для Украины

1.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что глава РФ Владимир Путин его обманул ради подготовки позиций для нападения на Украину.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем Telegram-канале, комментируя требования РФ для проведения встречи в "нормандском формате".

"Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, пройдет ли "нормандский саммит" до конца года. Вместе с тем Россия продолжает настаивать на разведении войск в Петровском", - напомнил он.

Виталий Портников

Виталий Портников

24 канал

Новости
Портников объяснил, зачем Путину "срочная" встреча с Зеленским

"Интересно, когда Владимир Зеленский и все мерзкие приспособленцы и "полезные идиоты", которые оправдывали выполнение российских условий необходимостью встречи с Путиным, поймут, что их объегорили ради подготовки позиций для будущего нападения России, что они сделают? Признают, что обманывали украинцев или спрячутся за очередной чудовищной ложью?" - задался журналист вопросом.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Владимир Зеленский должен был встретиться с Владимиром Путиным в рамках переговоров в "нормандском формате" еще в сентябре, однако саммит сорвался по вине России.

  • Затем в Кремле заявили, что главное условие проведения саммита – разведение сил на Донбассе. Зеленский же заявил, что Украина выполняет условия для проведения встречи.

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Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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