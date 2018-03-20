Игры в Верховной Раде: СМИ показали, как "работают" депутаты

Депутаты Верховной Рады уделяют много времени во время заседаний своим гаджетами.

Так, в объектив камеры корреспондента "Цензор.Нет" попали телефоны народных избранников, где можно четко разглядеть, чем именно они занимаются на работе.

Народный депутат от "Партии "Відродження" Евгений Геллер посвятил свое время игре на смартфоне.

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От него решили не отставать еще два народных избранника.

Сразу пятеро депутатов взяли в руки свои гаджеты, и занимаются каждый своим делом.

Как сообщал "Обозреватель", 7 февраля экс-регионал напал на журналиста в Раде и отобрал у него телефон, когда тот снимал комментарий нардепа.